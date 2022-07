La crisi vista dall'Europa 'La frittata è fatta, meglio il voto Draghi sembra quasi De Gaulle' (Di giovedì 21 luglio 2022) di Paolo Giacomin "Allora? La frittata è fatta?". La domanda è di Yves Mény, politologo francese di fama internazionale, attento osservatore delle cose italiane, chiamato a commentare la crisi di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) di Paolo Giacomin "Allora? La?". La domanda è di Yves Mény, politologo francese di fama internazionale, attento osservatore delle cose italiane, chiamato a commentare ladi ...

lorepregliasco : Un punto di vista curioso. Provocare una crisi di governo e far finta che la crisi sia colpa di qualcun altro. - AnnaAscani : Fa bene @EnricoLetta a chiedere responsabilità. Ieri c’è stata una svolta sull’agenda sociale e sono stati presi im… - IsaVolonte : RT @PossibileIt: La #crisidigoverno non ci faccia perdere di vista la #crisiclimatica. O la crisi idrica in cui si trovano molte regioni it… - ilglobonews : Il primo ministro e il Tesoriere alla prova della crisi economica in vista della ripresa dei lavori parlamentari.… - sstevolev8668 : RT @ItalianPrepper: L’unica certezza di questa #crisidigoverno e che ai #partiti, degli italiani, non importa proprio nulla. Se fanno quest… -

Aprono la crisi e poi scappano ... non bisogna dimenticare chi ha scatenato questa folle crisi nel periodo più torrido - non solo dal punto di vista meteorologico - del nostro Paese. Chi ha appiccato l'incendio ha un nome ed un ... La crisi vista dall'Europa 'La frittata è fatta, meglio il voto Draghi sembra quasi De Gaulle' di Paolo Giacomin "Allora La frittata è fatta". La domanda è di Yves Mény, politologo francese di fama internazionale, attento osservatore delle cose italiane, chiamato a commentare la crisi di governo nostrane: "La frittata è fatta " si risponde ". Anche se non mi sono ancora spiegato bene il cambio di atteggiamento del centrodestra. Berlusconi e Salvini mi erano sembrati ... Internazionale L’Italia dopo Draghi Buongiorno. Stamattina alle 9 Mario Draghi sarà alla Camera per annunciare la fine del suo governo. Poi, dopo una riunione del Consiglio dei ministri, salirà al Quirinale per rassegnare, stavolta defi ... Il ritorno dell'asse gialloverde Una giornata drammatica. Come se ne ricordano poche nella storia parlamentare italiana. Era cominciata con un discorso di Draghi deciso e assertivo: un “prendere o lasciare” ... ... non bisogna dimenticare chi ha scatenato questa follenel periodo più torrido - non solo dal punto dimeteorologico - del nostro Paese. Chi ha appiccato l'incendio ha un nome ed un ...di Paolo Giacomin "Allora La frittata è fatta". La domanda è di Yves Mény, politologo francese di fama internazionale, attento osservatore delle cose italiane, chiamato a commentare ladi governo nostrane: "La frittata è fatta " si risponde ". Anche se non mi sono ancora spiegato bene il cambio di atteggiamento del centrodestra. Berlusconi e Salvini mi erano sembrati ... La crisi vista dagli altri Buongiorno. Stamattina alle 9 Mario Draghi sarà alla Camera per annunciare la fine del suo governo. Poi, dopo una riunione del Consiglio dei ministri, salirà al Quirinale per rassegnare, stavolta defi ...Una giornata drammatica. Come se ne ricordano poche nella storia parlamentare italiana. Era cominciata con un discorso di Draghi deciso e assertivo: un “prendere o lasciare” ...