La crisi, la maratona Maggioni e l'esempio di Mentana (Di giovedì 21 luglio 2022) ... la direttrice del Tg1 ha seguito il modello di La7, così come sta succedendo anche a Sky Tg24 ... Di solito, le precedenti direzioni del Tg1 preferivano edizioni speciali del tg o affidare a Bruno Vespa ... Leggi su corriere (Di giovedì 21 luglio 2022) ... la direttrice del Tg1 ha seguito il modello di La7, così come sta succedendo anche a Sky Tg24 ... Di solito, le precedenti direzioni del Tg1 preferivano edizioni speciali del tg o affidare a Bruno Vespa ...

RaiNews : I Sindaci italiani, 1000, firmano per Draghi. Nel corso della giornata, sono attesi ulteriori aggiornamenti e adesi… - dario_pelizzari : Senza la solita #crisidigoverno non ci sarebbe la maratona di Mentana. Senza la #maratonamentana non ci sarebbero… - gioalbarosa : RT @RaiNews: Mattarella scioglie le Camere: 'Scelta inevitabile'. Si vota il 25 settembre. Segui lo speciale su - lacarbellisa : Mattarella rilascia una nota impeccabile con la quale dà avvio allo scioglimento delle Camere. L'ultima vertebra su… - bi_loriana : RT @RaiNews: Mattarella scioglie le Camere: 'Scelta inevitabile'. Si vota il 25 settembre. Segui lo speciale su -