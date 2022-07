La crisi di governo italiana vista dall’estero (Di giovedì 21 luglio 2022) La crisi di governo è ampiamente discussa anche sui giornali stranieri. “Cade a pezzi esecutivo Draghi, duro colpo per Italia e Europa”, scrive il New York Times. Anche le prime pagine dei giornali francesi sono occupate dalla crisi di governo italiana. Anche per questi ultimi, l’abbandono di Draghi è negativo sia per l’Italia che per Leggi su periodicodaily (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladiè ampiamente discussa anche sui giornali stranieri. “Cade a pezzi esecutivo Draghi, duro colpo per Italia e Europa”, scrive il New York Times. Anche le prime pagine dei giornali francesi sono occupate dalladi. Anche per questi ultimi, l’abbandono di Draghi è negativo sia per l’Italia che per

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - rallystile82 : RT @tempoweb: #Draghi incassa la fiducia ma non ha più la maggioranza Oggi le dimissioni al Colle @lefrasidiosho per #iltempodioshø #crisid… - news_mondo_h24 : Decreto Aiuti, cosa succede con la crisi di governo? -