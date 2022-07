La crisi di governo italiana vista dalla tv russa: "Quanto fatto da Draghi per l'Ucraina ha spaccato il Parlamento" (Di giovedì 21 luglio 2022) Il sevizio di 'Controcorrente' mostra tutte le fake - news diffuse sul web dalla propaganda del Cremlino Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 21 luglio 2022) Il sevizio di 'Controcorrente' mostra tutte le fake - news diffuse sul webpropaganda del Cremlino

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - ninabecks1 : RT @jacopo_iacoboni: In tutto questo, nessuno dei ministri dei partiti che hanno creato la crisi (Conte, Salvini e Berlusconi) si è tuttora… - _fiorucci : RT @AleFiorili: @boni_castellane @matteorenzi Draghi si è mandato a casa da solo con un discorso irricevibile, senza mai nominare i 5s, che… -