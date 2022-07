La crisi di governo e il paradosso di Giorgia Meloni (Di giovedì 21 luglio 2022) Dunque, ricapitolando. Se in Parlamento si crea una maggioranza ampia, solida e stabile in cui le forze politiche rappresentative delle principali opinioni degli italiani concordano nel sostenere un governo, allora il Parlamento ha tradito il proprio mandato e quel governo deve andare a casa, restituendo la parola ai cittadini affinché votino un nuovo Parlamento. Se invece quello stesso Parlamento, quelle stesse forze politiche, quei medesimi onorevoli sottraggono la fiducia a quell’identico governo, allora il Parlamento si è mostrato fedele al proprio mandato di rappresentante delle opinioni politiche degli italiani e quel governo deve andare a casa, restituendo la parola ai cittadini affinché votino un nuovo Parlamento. Di conseguenza, la più compiuta delle democrazie è quella in cui si vota sempre e non si governa ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 21 luglio 2022) Dunque, ricapitolando. Se in Parlamento si crea una maggioranza ampia, solida e stabile in cui le forze politiche rappresentative delle principali opinioni degli italiani concordano nel sostenere un, allora il Parlamento ha tradito il proprio mandato e queldeve andare a casa, restituendo la parola ai cittadini affinché votino un nuovo Parlamento. Se invece quello stesso Parlamento, quelle stesse forze politiche, quei medesimi onorevoli sottraggono la fiducia a quell’identico, allora il Parlamento si è mostrato fedele al proprio mandato di rappresentante delle opinioni politiche degli italiani e queldeve andare a casa, restituendo la parola ai cittadini affinché votino un nuovo Parlamento. Di conseguenza, la più compiuta delle democrazie è quella in cui si vota sempre e non si governa ...

