La Chiesa critica la classe politica per la fine del governo Draghi: “Ha pensato al proprio interesse egoista anziché al bene comune” (Di giovedì 21 luglio 2022) La Chiesa piange la fine del governo di Mario Draghi, ex allievo dei gesuiti. “E così – commenta monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, sul suo profilo Twitter – anziché pensare al bene comune, oggi buona parte della classe politica ha dimostrato che pensa solo al proprio interesse, becero ed egoista. E così, ancora una volta, questa crisi la pagheranno le persone più deboli. Che tristezza”. Anche il gesuita Francesco Occhetta, che in passato ha sostenuto la candidatura del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, a Palazzo Chigi, in un editoriale su Famiglia Cristiana scrive: “La scelta di Conte e del Movimento 5 Stelle di rimettere in discussione in nome del popolo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Lapiange ladeldi Mario, ex allievo dei gesuiti. “E così – commenta monsignor Benoni Ambarus, vescovo ausiliare di Roma, sul suo profilo Twitter –pensare al, oggi buona parte dellaha dimostrato che pensa solo al, becero ed. E così, ancora una volta, questa crisi la pagheranno le persone più deboli. Che tristezza”. Anche il gesuita Francesco Occhetta, che in passato ha sostenuto la candidatura del ministro della Giustizia, Marta Cartabia, a Palazzo Chigi, in un editoriale su Famiglia Cristiana scrive: “La scelta di Conte e del Movimento 5 Stelle di rimettere in discussione in nome del popolo la ...

fattoquotidiano : La Chiesa critica la classe politica per la fine del governo Draghi: “Ha pensato al proprio interesse egoista anzic… - FrancescoGrana : La Chiesa critica la classe politica per la fine del governo Draghi: “Ha pensato al proprio interesse egoista anzic… - AleGri_NA : Trovo questo articolo davvero curioso. Si prende atto della crisi, si individua la causa, si critica un tentativo d… - DavidLuconi : @pisto_gol Perché quali alibi ci sono stati? L'addio di #ronaldo il 28 agosto è un alibi? L'infortunio di #Chiesa… - SSguario : @Pax_Amoruso @NolimitsSeries @Dio Un’opera va sempre collocata e studiata in relazione al periodo storico in cui è… -