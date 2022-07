La causa contro la Commissione Europea per la violazione del GDPR (Di giovedì 21 luglio 2022) Il GDPR è una delle normative europee che ha avuto un impatto maggiore sulla vita quotidiana dei cittadini degli stati membri dell’Unione. Si tratta sicuramente di un passaggio che è stato molto discusso e che sta ancora facendo sentire i propri effetti nelle ultime settimane, un po’ a macchia d’olio a seconda di quando è stato recepito nei vari ordinamenti degli Stati. L’ultimo effetto del GDPR, ad esempio, è stato quello all’origine di un provvedimento del Garante della Privacy italiano che, di fatto, ha ritenuto i siti che utilizzano Google Analytics non conformi al diverso livello di sicurezza del dato previsto tra due ordinamenti, quello europeo (appunto) e quello degli Stati Uniti. Clamorosamente, proprio un tema simile è all’origine di un ricorso presentato da un utente tedesco contro la Commissione ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilè una delle normative europee che ha avuto un impatto maggiore sulla vita quotidiana dei cittadini degli stati membri dell’Unione. Si tratta sicuramente di un passaggio che è stato molto discusso e che sta ancora facendo sentire i propri effetti nelle ultime settimane, un po’ a macchia d’olio a seconda di quando è stato recepito nei vari ordinamenti degli Stati. L’ultimo effetto del, ad esempio, è stato quello all’origine di un provvedimento del Garante della Privacy italiano che, di fatto, ha ritenuto i siti che utilizzano Google Analytics non conformi al diverso livello di sicurezza del dato previsto tra due ordinamenti, quello europeo (appunto) e quello degli Stati Uniti. Clamorosamente, proprio un tema simile è all’origine di un ricorso presentato da un utente tedescola...

