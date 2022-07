La casa nella prateria | e non solo | quando Micheal Landon “salvò” la figlia di Elvis Presley | Una storia tormentata

Leggi su newstv

(Di giovedì 21 luglio 2022) Michaelè noto a tutti come Charles Ingalls, l’uomo che ha creato la serie di più grande successo di sempre. Ma Michaelè stato molto altro nel mondo dello spettacolo. Una voltaladi un altro mito,. E fu un’avventura alquanto movimentata. Michaelè certamente il grande attore, regista, soggettista e produttore che ha creato la “” e che ha dato il suo volto e il suo corpo a Charles Ingalls, il grande padre della serie. È stato Little Joe in Bonanza. Priscillae Michael: un inferno Web SourceMa Michaelè stato anche molto altro nel mondo dello spettacolo. E qualche volta anche ...