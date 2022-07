La carbonara dell' Università tedesca è un orrore La foto che indigna i social

(Di giovedì 21 luglio 2022) Unadi un piatto di pasta allache ha fatto il giro deinetwork. A fare scalpore è l'immagine di una "presunta", uno dei piatti fortia cucina romana, servita alla mensadi Lipsia in Germania. Basta uno sguardo veloce per vedere chea classica pasta condita con uova, guanciale, pepe e pecorino ha poco, anzi nulla. E subito si sono scatenati i commenti sotto al post, con anche l'attore capitolino Valerio Mastandrea che ha esternato tutto il suoper tale piatto con un commento tipicamente romano. Chissà se i cuochi'ateneo tedesco prenderanno nota e rivedranno la propria ricetta seguendo i consigli dei tanti che su Twitter hanno ...

tempoweb : La #pasta alla #carbonara dell’Università di Lipsia è un autentico disastro. Scatta la rivolta social #cibo… - PietroCardinali : Quando le filosofe parlano di diritto lo fanno a pene di segugio...la MarzanA poi ormai parla anche della carbonara… - PeculiarSimmer : artemisiaria: Carbonara e caciopepe patrimonio dell'Unesco. © artemisiaria - xs0ff : pure la carbonara senza del formaggio letteralmente pasta con dell’uovo piango - carbonara_77 : RT @italianarmyfam_: ?? Sono tutti presenti alla cerimonia di nomina ufficiale come ambasciatori onorari dell’ EXPO 2030???? @BTS_twt #EXPO2… -

FIRSTonline

