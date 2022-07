La BCE ha infine alzato i tassi d’interesse

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il doppio di quanto atteso, segnale del fatto che la preoccupazione per l'inflazione in Europa è maggiore delle previsioni

... l'euro è passato sopra la soglia di 1,02 dollari dopo l'annuncio dellae passa di mano a 1,..., ecco la newsletter settimanale Market ......stato "soprannominato Super Mario per la sua gestione della crisi dell'eurozona come capo della"... Anche la tedesca Süddeutsche Zeitung ,, legge la fine dell'esecutivo Draghi con un'accezione ...La presidente della Bce, Christine Lagarde, spiega la scelta dell'aumento dei tassi di 50 punti base dopo oltre 11 anni e come funzionerà il meccanismo anti-frammentazione a tutela degli Stati dell'eu ...L’istituto centrale ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base: di conseguenza, il saggio di riferimento è salito allo 0,5%.