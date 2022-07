La Bce alza i tassi di interesse dopo 11 anni (come chiesto dai falchi). Ma c’è il via libera allo scudo anti-spread senza limiti (Di giovedì 21 luglio 2022) La Bce ha deciso, il rialzo dei tassi di interesse sarà di 0,50. E arriverà con scudo anti-spread. La mossa mira a contenere l’inflazione, che il mese scorso ha toccato l’8,6% nell’Eurozona, riportandola entro la soglia del 2%. Ieri era filtrata la notizia che il rialzo potesse essere doppio rispetto a quello pronosticato lo scorso giugno: 50 punti base anziché 25. Un rialzo che però mette in difficoltà i Paesi con un alto debito pubblico – come l’Italia – che si trovano a dover spendere molto di più per poterlo finanziare con il rischio di venire sopraffatti dai mercati. Solo alla notizia dell’incertezza sulla decisione della Banca Centrale, lo spread tra Btp e Bund è volato a 225 punti base. La ragione per cui gli analisti prevedevano un rialzo di 50 punti base, ... Leggi su open.online (Di giovedì 21 luglio 2022) La Bce ha deciso, il rialzo deidisarà di 0,50. E arriverà con. La mossa mira a contenere l’inflazione, che il mese scorso ha toccato l’8,6% nell’Eurozona, riportandola entro la soglia del 2%. Ieri era filtrata la notizia che il rialzo potesse essere doppio rispetto a quello pronosticato lo scorso giugno: 50 punti base anziché 25. Un rialzo che però mette in difficoltà i Paesi con un alto debito pubblico –l’Italia – che si trovano a dover spendere molto di più per poterlo finanziare con il rischio di venire sopraffatti dai mercati. Solo alla notizia dell’incertezza sulla decisione della Banca Centrale, lotra Btp e Bund è volato a 225 punti base. La ragione per cui gli analisti prevedevano un rialzo di 50 punti base, ...

