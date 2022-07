La Bce alza i tassi di 50 punti base Nuovo scudo anti-spread

Agenzia_Ansa : FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto, a 0,50% #ANSA - sole24ore : ?? La Bce alza i tassi di 0,50 punti e vara lo scudo anti-spread - Corriere : Svolta Bce: tassi d’interesse su dello 0,50%. Per l’Europa è il primo rialzo in 11 anni - nestquotidiano : La Bce alza i tassi e lancia lo scudo anti-spread - mlombardo81 : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | La Bce alza i tassi di mezzo punto, a 0,50% #ANSA -

E' stato inoltre definito lo 'strumento anti spread' della. L'istituzione dello 'strumento di protezione del meccanismo di trasmissione della politica monetaria" (Transmission Protection ...Le dimissioni di Draghi: la crisi in diretta Punti chiave 14:48 Lai tassi di 50 punti, via allo scudo anti - spread 12:37 Recovery plan, "attività del governo sui Ddl andrà avanti". No ...La Banca centrale europea ha alzato i tassi di interesse di 50 punti base, per la prima volta dal 2011. Questo significa che anche i mutui per compare casa saranno più cari. Nell’ultimo trimestre i pr ..."Anticipare a oggi l’uscita dai tassi di interesse negativi consente al Consiglio direttivo di passare a un approccio in cui le decisioni sui tassi vengono prese volta per volta", ha… Leggi Ha alzato ...