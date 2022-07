La BBC si scusa per l'intervista fatta a Lady Diana: «Abbiamo deluso lei, la famiglia reale e il pubblico» (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo 26 anni l'emittente britannica si scusa pubblicamente riconoscendo che l'intervista concessa da Lady Diana al programma Panorama nel 1995 ha arrecato gravi danni alla sua famiglia e non solo Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo 26 anni l'emittente britannica sipubblicamente riconoscendo che l'concessa daal programma Panorama nel 1995 ha arrecato gravi danni alla suae non solo

