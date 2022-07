Kim, Kvara, Olivera e Østigård: il Napoli ha invertito la tendenza della squadra da bravi ragazzi? (Di giovedì 21 luglio 2022) «Eravamo bravi ragazzi, ragazzi svegli»; «Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. Per me fare il gangster è sempre stato meglio che fare il Presidente degli Stati Uniti». Parola di Henry Hill, interpretato da Ray Liotta. Il film è di quelli indimenticabili: Quei bravi ragazzi, Scorsese. Una pietra miliare, Quei bravi ragazzi. Kim-Min Jae Pare oramai certo che l’erede di Koulibaly sarà Kim-Min Jae. Un sudcoreano che gioca a pallone. Alla vista, più che da Holly e Benji, sembra uscito da Tekken. Per chi non lo sapesse, Tekken è uno dei videogiochi arcade più fortunati della storia delle console. Il gioco era semplice: bisognava massacrare di mazzate l’avversario, in una specie di torneo di arti marziali. Chi vinceva il torneo otteneva ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) «Eravamosvegli»; «Che io mi ricordi, ho sempre voluto fare il gangster. Per me fare il gangster è sempre stato meglio che fare il Presidente degli Stati Uniti». Parola di Henry Hill, interpretato da Ray Liotta. Il film è di quelli indimenticabili: Quei, Scorsese. Una pietra miliare, Quei. Kim-Min Jae Pare oramai certo che l’erede di Koulibaly sarà Kim-Min Jae. Un sudcoreano che gioca a pallone. Alla vista, più che da Holly e Benji, sembra uscito da Tekken. Per chi non lo sapesse, Tekken è uno dei videogiochi arcade più fortunatistoria delle console. Il gioco era semplice: bisognava massacrare di mazzate l’avversario, in una specie di torneo di arti marziali. Chi vinceva il torneo otteneva ...

francesco_esp1 : RT @napolista: Kim, Kvara, Olivera e Østigård: il Napoli ha invertito la tendenza della squadra da bravi ragazzi? I nuovi acquisti sono gr… - napolista : Kim, Kvara, Olivera e Østigård: il Napoli ha invertito la tendenza della squadra da bravi ragazzi? I nuovi acquist… - acerbismo : @forzanapoli_02 @Andrea1994___ Sul difensore centrale e l'ala sinistra ci sono dei dubbi legati più all'adattamento… - Genny72975357 : @Torrenapoli1 Pogba e Lukaku non li considero perché già sono stati in Italia Kim kvara Dekateler da scoprire Jovic… - zielulife2 : @simoneresiste @leoskirio No, lui e Solba solo carne di balena cruda. Kim mangia i panda ancora coi peli. Kvara ucc… -