Kiev: i russi vogliono mettere un arsenale nella centrale atomica di Zaporizhzhia Invasione dell'Ucraina (Di giovedì 21 luglio 2022) Secondo le autorità ucraine i russi stanno valutando di piazzare un arsenale in una centrale atomica in territorio ucraino conquistato. A Zaporizhzhia, per l'esattezza. La Siria ha interrotto le relazioni diplomatiche con l'Ucraina. Continuano bombardamenti ed assalti con uccisioni anche di civili, quando si approssimano i cinque mesi dall'inizio dell'Invasione.

