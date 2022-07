Katy Skerl | la tomba è vuota Una svolta per il caso Orlandi?

Leggi su nuovasocieta

(Di giovedì 21 luglio 2022) Che quelladel Verano fosse stata trafugata era un mantra ripetuto da tempo. “Non mi credete, allora andate a vedere se quellaè stata trafugata?” Un mantra ripetuto dal 2015 in ogni occasione da Marco Fassoni Accetti. Il fotografo, testimone reo confesso, che fece ritrovare il flauto di Emanuela, avvolto in un giornale del 29 maggio 1985, aveva quindi ragione da vendere su quelladel Verano. Un uomo, Accetti, che in un modo o nell’altro è sempre risultato coinvolto e informato su molti tragici episodi paralleli a quello di Emanuela, la ragazza, figlia di un messo pontificio, scomparsa il 22 giugno 1983. Non asulle sue dichiarazioni è stato prodotto un memoriale che, per quanto discutibile, traccia una serie ...