Katie Holmes, che veste cashmere sotto il sole bollente, martire o eroina della moda? (Di giovedì 21 luglio 2022) A luglio, notoriamente il mese più caldo a New York (che quest'anno, soprattutto, non fa eccezione) c'è chi si aggira per le assolatissime strade metropolitane con abito di cashmere e maxi sciarpa abbinata. Si tratta di Katie Holmes che della maglieria in estate ha fatto praticamente un trend… Da seguire? Leggi su vanityfair (Di giovedì 21 luglio 2022) A luglio, notoriamente il mese più caldo a New York (che quest'anno, soprattutto, non fa eccezione) c'è chi si aggira per le assolatissime strade metropolitane con abito die maxi sciarpa abbinata. Si tratta dichemaglieria in estate ha fatto praticamente un trend… Da seguire?

vogue_italia : Sono passati vent'anni da quando l'attrice interpretava Joey Potter, è vero. Eppure ancora oggi Katie Holmes non ri… - ASsuuna1 : RT @vogue_italia: La camicia bianca in stile mini dress: ecco come indossarla secondo Katie Holmes - vogue_italia : La camicia bianca in stile mini dress: ecco come indossarla secondo Katie Holmes - Ophenton : @familyNFTs Buffy! (Sarah Michelle Gellar) ?? ahahah and Katie Holmes ^_^ - adrianomeiis : @ioteilmare Sono innamorato di Katie Holmes, dai tempi di Dawson creek. Noi abbiamo fatto il compleanno a Capri di Naomi Campbell -