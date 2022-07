(Di giovedì 21 luglio 2022)- Lapartirá tra poche ore in vista della tournèe americana, dove sfiderà grandi club come Barcellona e Real Madrid. I Bianconeri hanno rimasto fuori dalla lista dei convocati Arthur e Rabiot. Il mercato in casanon si ferma mai, Arrivabene continua il suo lavoro dopo aver soffiato Gleison Bremer all’Inter. I bianconeri sono carichi e vogliono continuare così nel mercato, consegnando il prima possibile una squadra ultra competitiva a Massimiliano. Il tecnico Toscano ha bisogno di un esterno sinistro e di una punta che possa sostituire Dusan Vlahovic, il sostituto adocchiato dal tecnico è un sempre verde Juventino, Alvaro. Il giocatore è ritornato dal prestito all’Atletico Madrid, dopo che lanon l’ha ...

FBiasin : “#Juventus, accordo raggiunto con il #Torino per #Bremer: 40 milioni + 7 di bonus”. (Sky) - forumJuventus : [Sky Sport] Se non arriverà un'offerta soddisfacente, De Ligt resterà alla Juventus ? - ZonaBianconeri : RT @serie_a24: #Juventus, Sky: “Allegri vuole a tutti i costi Morata” - serie_a24 : #Juventus, Sky: “Allegri vuole a tutti i costi Morata” - CalcioOggi : Juventus, la seconda maglia 2022-2023 è nera. FOTO - Sky Sport -

Sky Sport

... è pronta a ricominciare un'altra battaglia tra le due squadre in Italia più titolate:ed ... Come annunciato daSport , manca l'ok di Suning per procedere nella trattativa con un affare tra ...Laha svelato ufficialmente la maglia da trasferta per la stagione 2022/23. Una divisa total black, con particolari curiosi all'interno del main sponsor. A presentarla una star del web... Ecco ... Juventus, la seconda maglia 2022-2023 è nera. FOTO La Juventus è pronta ad offrire 40 milioni di euro al Torino per avere Gleison Bremer: domani la proposta dei bianconeri verrà recapitata al club granata, mentre al ...Il mercato della Juventus potrebbe non esser finito qui; un vecchio pallino della dirigenza aspetta ancora l'offerta bianconera ...