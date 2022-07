Juventus | inizia la tournée negli Stati Uniti In otto sono rimasti a Torino

dede_soccerboy : RT @junews24com: #Juventus in partenza dall’aeroporto di Caselle direzione USA: inizia la tournée americana ?????? - Pasky973 : RT @junews24com: #Juventus in partenza dall’aeroporto di Caselle direzione USA: inizia la tournée americana ?????? - NewsletterLeggo : Juventus partita da Caselle verso gli USA: inizia il tour bianconero – VIDEO Le news del giorno di Juventus… - LEGRANDDIAKITE : RT @junews24com: #Juventus in partenza dall’aeroporto di Caselle direzione USA: inizia la tournée americana ?????? - cesare_jfc : RT @junews24com: #Juventus in partenza dall’aeroporto di Caselle direzione USA: inizia la tournée americana ?????? -

Vlahovic fra i tifosi bianconeri Torino, 21 luglio 2022 - Laè decollata da Caselle verso gli Stati Uniti. Sta per cominciare la tournée a stelle e strisce della squadra bianconera, che sarà impegnata in tre amichevoli. Il primo avversario di Bonucci e ...RABIOT VIA DALLA/ Il francese non partirà per la tournèe In tal senso si muove il Milan : ... Il sogno rossonero sisempre di più ad intravedere con De Ketelaere che può rappresentare ...Convocati da Allegri 27 giocatori: in Usa le amichevoli con Deportivo Guadalajara, Barcellona e Real Madrid Torino, 21 luglio 2022 - La Juventus è decollata da Caselle verso gli Stati Uniti. Sta per c ...Bianconeri in partenza in tournee per gli Stati Uniti tournee, tutto quello che c'è da sapere sul programma degli uomini di Allegri per preparare l'inizio della stagione Entra nel vivo la preparazion ...