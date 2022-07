Juventus, il mercato non si ferma: obiettivo Paredes. Così si convince il PSG (Di giovedì 21 luglio 2022) Calciomercato Juventus: i bianconeri non vogliono fermarsi e sarebbero intenzionati a regalare ad Allegri anche Paredes Dopo i colpi Di Maria, Pogba e Bremer, la Juventus non vuole fermarsi ed è intenzionata a regalare ad Allegri altri rinforzi. I bianconeri ora insistono per avere Paredes. Allegri vuole un regista, e l’argentino del PSG è il primo nome sulla lista. Come riportato da Tuttosport, la chiave per convincere il PSG potrebbe essere Moise Kean: l’attaccante ha lasciato un bel ricordo a Parigi e uno scambio è tutt’altro che una possibilità remota. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA Juventus SU Juventus NEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Calcio: i bianconeri non voglionorsi e sarebbero intenzionati a regalare ad Allegri ancheDopo i colpi Di Maria, Pogba e Bremer, lanon vuolersi ed è intenzionata a regalare ad Allegri altri rinforzi. I bianconeri ora insistono per avere. Allegri vuole un regista, e l’argentino del PSG è il primo nome sulla lista. Come riportato da Tuttosport, la chiave perre il PSG potrebbe essere Moise Kean: l’attaccante ha lasciato un bel ricordo a Parigi e uno scambio è tutt’altro che una possibilità remota. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 L'articolo proviene da Calcio News 24.

