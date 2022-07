Juventus e Inter si sfidano per Milenkovic: la cifra richiesta dalla Fiorentina (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, potrebbe nascere un nuovo derby d’Italia per l’acquisto del difensore serbo Nikola Milenkovi?. Milenkovic Juve Inter Dopo il mancato acquisto di Bremer, l’Inter vorrebbe rinforzare il reparto difensivo puntando sul calciatore della Fiorentina; in questo caso l’operazione si legherebbe strettamente al futuro di Skriniar: se lo sloveno dovesse restare a Milano, l’Inter dovrebbe trovare la liquidità necessaria per completare il colpo. La Juventus, a sua volta, ha già avuto un incontro con l’entourage di Milenkovi?, avvenuto poco prima dell’acquisto di Bremer. La difesa bianconera non sembra ancora completa, resta infatti da colmare il posto vacante lasciato da Giorgio Chiellini. La Vecchia Signora potrebbe fare sul serio, ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato da Alfredo Pedullà su Sportitalia, potrebbe nascere un nuovo derby d’Italia per l’acquisto del difensore serbo Nikola Milenkovi?.JuveDopo il mancato acquisto di Bremer, l’vorrebbe rinforzare il reparto difensivo puntando sul calciatore della; in questo caso l’operazione si legherebbe strettamente al futuro di Skriniar: se lo sloveno dovesse restare a Milano, l’dovrebbe trovare la liquidità necessaria per completare il colpo. La, a sua volta, ha già avuto un incontro con l’entourage di Milenkovi?, avvenuto poco prima dell’acquisto di Bremer. La difesa bianconera non sembra ancora completa, resta infatti da colmare il posto vacante lasciato da Giorgio Chiellini. La Vecchia Signora potrebbe fare sul serio, ...

