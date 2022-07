Juve, dalla garanzia Bremer alla ‘fiducia smarrita’ nei giovani: così Fagioli e co. rischiano di bruciarsi! | Primapagina (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 20:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Detto che ci siamo trovati d’accordo con la cessione di De Ligt e l’acquisto di Bremer con la metà del ricavato, vale la pena porsi una domanda: la Juve investe nel breve e non nel lungo termine? La “provocazione” l’ha lanciata l’ex Presidente Cobolli Gigli, protagonista d’una stagione non proprio fausta e, in maniera indiretta l’ha rafforzata lo stesso centrale olandese, considerato potenzialmente un gran giocatore, dirottato ora al Bayern. Dunque la Juve investe nel breve, apparentemente, per aver acquistato Di Maria, ma Bremer è una conferma con un bel futuro, Vlahovic, Chiesa idem, così come Locatelli e McKennie. Bonucci, Cuadrado, Danilo, loro sì, sono avanti con gli anni…Insomma i conti non si ... Leggi su justcalcio (Di giovedì 21 luglio 2022) 2022-07-21 20:30:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Detto che ci siamo trovati d’accordo con la cessione di De Ligt e l’acquisto dicon la metà del ricavato, vale la pena porsi una domanda: lainveste nel breve e non nel lungo termine? La “provocazione” l’ha lanciata l’ex Presidente Cobolli Gigli, protagonista d’una stagione non proprio fausta e, in maniera indiretta l’ha rafforzata lo stesso centrale olandese, considerato potenzialmente un gran giocatore, dirottato ora al Bayern. Dunque lainveste nel breve, apparentemente, per aver acquistato Di Maria, maè una conferma con un bel futuro, Vlahovic, Chiesa idem,come Locatelli e McKennie. Bonucci, Cuadrado, Danilo, loro sì, sono avanti con gli anni…Insomma i conti non si ...

