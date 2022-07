Junior | semifinali a tinte tricolori a San Marino

News Rimini

...quelli andati in scena oggi al Centro Tennis Cassa di Risparmio dove il San MarinoOpen è entrato nella sua fase decisiva. In campo maschile il primo a staccare il pass per leè ...... e dopo Seville, si mette in evidenza anche il diciannovenne Letsile Tebogo, Botswana, il cui 9.94 è la cifra del primato del mondo. In sette scendono sotto i dieci secondi, Marcell firma il ... San Marino Junior Open verso le semifinali Finals: L’Italia attende di conoscere l’avversaria della semifinale. Bologna. Sabato entreremo col coltello tra i denti, di fronte avremo una grande squadra, lotteremo per ottenere un grande risultato ...Marcell Jacobs centra la qualificazione alla semifinale dei 100 metri ai Mondiali di atletica leggera a Eugene, negli Stati Uniti. Il suo 10.04 è ...