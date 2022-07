Jori EcorNaturaSì | Dalla terra può germogliare un futuro sano ed equo

Leggi su iltempo

(Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. - (Adnkronos) - "Con questo nuovo strumento finanziariovuole dare la possibilità di far parte di un processo economico che può garantire il cibo di oggi e di domani.puòunpiùed". A dirlo è Fausto, amministratore delegato dicommentando l'emissione di un prestito obbligazionario di 10 milioni di euro che sarà remunerato in buoni spesa. L'obiettivo, spiega, "è consolidare il rapporto con i clienti e coinvolgerli all'interno del nostro ecosistema di cui fanno parte anche i fornitori, le aziende agricole, i negozi. Per questo l'investimento in obbligazioni è remunerato in buoni spesa spendibili all'interno dell'ecosistema ...