Jonas Vingegaard è il re del Tour de France: stacca Pogacar sui Pirenei, vince la tappa e ipoteca la vittoria a Parigi (Di giovedì 21 luglio 2022) Il re è Jonas Vingegaard. L'ultimo arrivo in salita del Tour de France sull'erta di Hautacam ha emesso il suo verdetto: la maglia gialla è del danese. Nulla ha potuto Tadej Pogacar che impavido ci ha provato fin dal Col du Spandelles scattando a ripetizione per cercare di sfiancare la resistenza del corridore della Jumbo-Visma. Ma il padrone della Grand Boucle non ha ceduto nemmeno un metro e sull'ultima ascesa a 4km dal traguardo ha staccato il rivale involandosi verso il successo di tappa e del Tour de France.

