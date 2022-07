Joe Biden, solo ora spunta fuori la verità: “Ho il cancro” (Di giovedì 21 luglio 2022) Joe Biden ha fatto il suo intervento durante una conferenza stampa dedicata alle nuove misure necessarie per fronteggiare l’emergenza climatica. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un’esperienza vissuta sulla sua pelle per far capire al pubblico la gravità della situazione. E subito si è fatta chiarezza sulle sue parole. Le parole di Joe Biden che hanno spiazzato tutti “Io e tante altre persone con cui sono cresciuto abbiamo il cancro”. Ha usato queste parole il presidente degli Stati Uniti mentre puntava l’indice contro l’inquinamento generato dall’industria petrolifera. Joe Biden ha fatto un esempio che lo riguarda da vicino. Lui stesso è cresciuto nella zona delle raffinerie petrolifere a Claymont, in Delaware. Cosa che lo ha danneggiato. Di qui la dichiarazione clamorosa sulla malattia. “Questo è il ... Leggi su tvzap (Di giovedì 21 luglio 2022) Joeha fatto il suo intervento durante una conferenza stampa dedicata alle nuove misure necessarie per fronteggiare l’emergenza climatica. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato di un’esperienza vissuta sulla sua pelle per far capire al pubblico la gravità della situazione. E subito si è fatta chiarezza sulle sue parole. Le parole di Joeche hanno spiazzato tutti “Io e tante altre persone con cui sono cresciuto abbiamo il”. Ha usato queste parole il presidente degli Stati Uniti mentre puntava l’indice contro l’inquinamento generato dall’industria petrolifera. Joeha fatto un esempio che lo riguarda da vicino. Lui stesso è cresciuto nella zona delle raffinerie petrolifere a Claymont, in Delaware. Cosa che lo ha danneggiato. Di qui la dichiarazione clamorosa sulla malattia. “Questo è il ...

Corriere : Joe Biden frena sulla visita di Nancy Pelosi a Taiwan: «Per l’esercito è una pessima idea» - Agenzia_Ansa : E' l'ammasso di galassie SMACS 0723 il protagonista della prima immagine di James Webb, il telescopio spaziale dell… - mummy53690440 : Joe Biden, 'perché ho il cancro'. L'ultima dichiarazione mette in crisi la Casa Bianca - gurulku : RT @ComunistaRosso: +++ ULTIMA ORA: Mario Draghi domani andrà a rassegnare le dimissioni dal Presidente degli Usa, Joe Biden. +++ - ilariabertoc : RT @eastwestEU: Il primo viaggio presidenziale di Joe Biden nell'area non ha portato gli esiti sperati, almeno per la Casa Bianca. Ne esce… -