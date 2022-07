Joe Biden positivo al Covid | l’annuncio della Casa Bianca “Sintomi molto lievi | ha iniziato la somministrazione del Paxlovid”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Joeal-19. Il presidente statunitense si è testato in mattinata e presente, comunica la, specificando che “haa prendere il”, la pillola antivirale di Pfizer., sottolinea l’amministrazione, “ha completato il ciclo vaccinale e ha ricevuto due booster”. “In conformità con le linee guida del Cdc, si isolerà allae continuerà a svolgere pienamente tutti i suoi compiti durante questo periodo”, si legge nella nota stampa diffusa. Nel corsomattinata è stato in contatto telefonico con i membri dello staff...

