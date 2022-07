Joe Biden è positivo al Covid-19 | la Casa Bianca | «Sintomi lievi»

(Di giovedì 21 luglio 2022) Joeal. Lo afferma la, secondo la quale il presidente degli Stati Uniti, rientrato pochi giorni fa da una viaggio diplomatico in Arabia Saudita e Israele, presenta, anche grazie al completamento del ciclo vaccinale, compresa la quarte dose. «Il presidente sta sperimentando soprattutto rinorrea e affaticamento con una saltuaria tosse secca che è iniziata ieri sera», ha fatto sapere il suo medico, Kevin O’Connor, secondo il qualerisponderà «in modo favorevole» alle pillole antivirali Paxlovid che gli sono state prescritte. «Il presidente, seguendo le linee del Cdc, sarà in isolamento alla», ha aggiunto l’addetta stampa Karine Jean-Pierre. ...

Un virus che non risparmia nessuno. Il presidente degli Stati Uniti, è risultato positivo al test per il Covid - 19. Lo ha comunicato la Casa Bianca, precisando che il presidente - vaccinato con quattro dosi - presenta 'sintomi molto lievi' e ha iniziato a ... L'annuncio della portavoce Jean-Pierre che rassicura: si sta curando con il Paxovid ed ha ottenuto già la quarta dose. Ma ripartono le preoccupazioni sulla fragilità del presidente.