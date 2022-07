Jessica Selassié, l’avventura del Gf, la fine: il video-ricordo del Gf Vip (Di giovedì 21 luglio 2022) Jessica Selassié ha condiviso un ricordo della sua avventura al Grande Fratello Vip, da come è iniziata la sua avventura nella Casa a come è finita, cioè con la sua vittoria Jessica Selassié sente la mancanza dell’avventura del Grande Fratello Vip o semplicemente ha voluto condividere con i fan un video-ricordo di quei momenti belli che l’hanno portata a vincere l’edizione del reality show numero 6. Nelle scorse ore infatti la principessa Selassié ha condiviso il momento in cui è entrata nella casa e il momento del podio: come è iniziata l’avventura e come si è conclusa. Jess è rimasta a vivere nella casa di Cinecittà per sei lunghi mesi e non si è lasciata scoraggiare da nulla. É andata avanti fiera, si è fatta ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022)ha condiviso undella sua avventura al Grande Fratello Vip, da come è iniziata la sua avventura nella Casa a come è finita, cioè con la sua vittoriasente la mancanza deldel Grande Fratello Vip o semplicemente ha voluto condividere con i fan undi quei momenti belli che l’hanno portata a vincere l’edizione del reality show numero 6. Nelle scorse ore infatti la principessaha condiviso il momento in cui è entrata nella casa e il momento del podio: come è iniziatae come si è conclusa. Jess è rimasta a vivere nella casa di Cinecittà per sei lunghi mesi e non si è lasciata scoraggiare da nulla. É andata avanti fiera, si è fatta ...

