James Bond, Ana De Armas: "Non c'è bisogno che 007 sia una donna" (Di giovedì 21 luglio 2022) Ana de Armas ha parlato dell'ipotesi che il prossimo agente 007 sia una donna spiegando perché James Bond dovrebbe rimanere un uomo. Ana de Armas, dopo aver recitato in No Time to Die, ha spiegato perché è convinta che non ci sia bisogno di una donna come erede di James Bond. L'opinione dell'attrice è solo la più recente di una lunga lista di interpreti, registi e produttori che hanno affrontato il tema del possibile erede di Daniel Craig. Ana de Armas, intervistata da The Sun, ha spiegato: "Non c'è bisogno di una Bond donna. No dovrebbe esserci alcun bisogno di rubare il personaggio di qualcun altro, per prendere il controllo. Questo è un romanzo e ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 21 luglio 2022) Ana deha parlato dell'ipotesi che il prossimo agente 007 sia unaspiegando perchédovrebbe rimanere un uomo. Ana de, dopo aver recitato in No Time to Die, ha spiegato perché è convinta che non ci siadi unacome erede di. L'opinione dell'attrice è solo la più recente di una lunga lista di interpreti, registi e produttori che hanno affrontato il tema del possibile erede di Daniel Craig. Ana de, intervistata da The Sun, ha spiegato: "Non c'èdi una. No dovrebbe esserci alcundi rubare il personaggio di qualcun altro, per prendere il controllo. Questo è un romanzo e ...

