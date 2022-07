Ivana Trump funerali, cos’è successo nel giorno dell’ultimo saluto e chi c’era (Di giovedì 21 luglio 2022) Ivana Trump è morta a 73 anni lo scorso 14 luglio nella sua casa di New York. I suoi funerale sono stati celebrati ieri, mercoledì 20 luglio 2022. Parenti e amici, più o meno noti, di Ivana si sono ritrovati nella chiesa di Saint Vincent Ferrer di Manhattan per darle l’ultimo saluto. Un momento emozionante dove tantissime persone hanno deciso di dire addio al volto noto della Tv. Una cosa in particolare dei funerali di Ivana Tramp non è passata inosservata agli occhi dei suoi fan: il colore della bara. Un colore sicuramente che la rappresentava al meglio.



Agenzia_Ansa : Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump, e madre dei suoi tre figli più grandi, è morta all'età di 73 anni. Lo ha… - repubblica : Morta Ivana Trump, prima moglie dell'ex presidente Usa - trash_italiano : È morta Ivana Trump, aveva 73 anni. - FQMagazineit : Ivana Trump, il funerale a New York: bara color oro e Trump che arriva in ritardo. Ivanka: “Diceva che con i tacchi… - infoitestero : Trump (con Melania) in ritardo al funerale dell'ex moglie Ivana: bara color oro e niente fiori -