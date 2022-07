Italo, Itabus,Trenitalia: dall'unione nasce la possibilità di semplificare ogni viaggio (Di giovedì 21 luglio 2022) "Vogliamo dare ai viaggiatori la possibilità di semplificare i propri spostamenti, avendo a disposizione sul nostro sito tutto quello di cui hanno bisogno". Così Gianbattista La Rocca, amministratore ... Leggi su stradafacendo.tgcom24 (Di giovedì 21 luglio 2022) "Vogliamo dare ai viaggiatori ladii propri spostamenti, avendo a disposizione sul nostro sito tutto quello di cui hanno bisogno". Così Gianbattista La Rocca, amministratore ...

tommibatti00 : @ChittiMarco Ora voglio capire come funziona... Poi pensa quanti penseranno che Itabus siano i bus di Italo ?? - AndreaGiuricin : L'intermodalità è un concetto a me caro perché parte dalla necessità del cliente e questa integrazione sul portale… - AndreaGiuricin : L'intermodalità è un concetto a me caro perché parte dalla necessità del cliente e questa integrazione sul portale… - RepubblicaAF : Trasporti, l'iniziativa di Italo: combinazioni del network Alta velocità con Itabus e Trenitalia… - FerrovieInfo : Una importante novità per #Italo. #Ferrovie #Infoferrovie #Treni #Trains #21luglio -