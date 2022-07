Inter | il Torino insiste per Casadei anche senza l’affare Bremer | Marotta pronto alla trattativa

(Di giovedì 21 luglio 2022) L’è in piena sessione calciomercato, con la dirigenza alle prese con le operazioni in entrata (il reparto da rafforzare tra tutti resta sicuramente quello difensivo), macon quelle in uscita. Una di quelle più chiacchierate al momento è quella relativa a Cesare. Il suo trasferimento alera inizialmente previsto nel, L'articolo

Andersinho_ITA : #Bremer ha aspettato l’#Inter sino a ora, dando precedenza assoluta ai nerazzurri da mesi. La #Juventus si è inseri… - DiMarzio : Brindisi e sorrisi, l’incontro tra #Torino e #Inter di ieri sera e l’inserimento della #Juve: “Sì, stiamo trattando… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO BREMER, LA JUVENTUS HA PRESENTATO LA SUA OFFERTA AL TORINO: 40 MILIONI DI EURO + 7 DI BONUS. Deci… - alevet70 : @RiccardoDanna1 @SkySport Ormai l' Inter fa lo stesso mercato del Torino - Contropiedista : ????#Calciomercato #Inter: già inserito nella trattativa per #Bremer, #Casadei resta un obiettivo del #Torino. Perco… -

Ha firmato un quinquennale da 5 milioni di euro complessivi e ilne ha incassati 41 più 7 di ... Resta invece concentrata sulla difesa l'. Perso Bremer, l'obiettivo è diventato trattenere ...1 Sul mercato il Toro lavora per regalare a Juric alcuni giocatori per il reparto di centrocampo e per la batteria dei trequartisti. Rimane attivo il filo diretto con l'per il giovane centrocampista Casadei (classe 2003), pista ancora attuale e calda. Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , sulla trequarti potrebbero esserci novità per Laurienté del Lorient e ...L’Inter è in piena sessione calciomercato, con la dirigenza alle prese con le operazioni in entrata (il reparto da rafforzare tra tutti resta sicuramente Il suo trasferimento al Torino era inizialment ...I dirigenti del Torino dopo la cessione di Bremer, sarebbero interessati a chiudere per il centrocampista del Verona Ilic ...