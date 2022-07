Inter, è sfida di nuovo con la Juve per Milenkovic (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Bremer, si ripropone la sfida di mercato tra Juve e Inter, questa volta l’obiettivo delle due squadre è Milenkovic Inter e Juventus si sfidano anche per Nikola Milenkovic. I bianconeri per affiancare il serbo a Bremer, i nerazzurri per l’eventuale successione di Skiniar. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta ha aumentato i contatti col centrale serbo. E segue anche l’ex Juventus Demiral: per il turco dell’Atalanta potrebbe essere decisiva la carta Pinamonti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo Bremer, si ripropone ladi mercato tra, questa volta l’obiettivo delle due squadre èntus sino anche per Nikola. I bianconeri per affiancare il serbo a Bremer, i nerazzurri per l’eventuale successione di Skiniar. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, Marotta ha aumentato i contatti col centrale serbo. E segue anche l’exntus Demiral: per il turco dell’Atalanta potrebbe essere decisiva la carta Pinamonti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

