Inps: dal 25 luglio arriva il bonus psicologo, come funziona (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 25 luglio sarà possibile richiedere il bonus psicologo con una domanda presso l’Inps. Isee non oltre i 50 mila euro. Il beneficio sarà erogato alle persone con Isee più basso a 50mila euro, in base all’ordine di arrivo della domanda. È un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2021, n.228. L’importo avrà un valore massimo di 600 euro, in base all’Isee. Per ogni seduta, si può ricevere un massimo di 50 euro. “Il nuovo beneficio è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica“. Lo si legge nel testo del decreto. bonus ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Dal 25sarà possibile richiedere ilcon una domanda presso l’. Isee non oltre i 50 mila euro. Il beneficio sarà erogato alle persone con Isee più basso a 50mila euro, in base all’ordine di arrivo della domanda. È un contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia, introdotto dal decreto legge 30 dicembre 2021, n.228. L’importo avrà un valore massimo di 600 euro, in base all’Isee. Per ogni seduta, si può ricevere un massimo di 50 euro. “Il nuovo beneficio è volto a sostenere le spese di assistenza psicologica di coloro che, nel periodo delicato della pandemia e della correlata crisi economica, hanno visto accrescere le condizioni di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica“. Lo si legge nel testo del decreto....

MARTEMAN2 : RT @P_M_1960: #bonuspsicologo L'Inps comunica che le domande per l'aiuto ai cittadini con isee non superiore ai 50ml€ partiranno dal 25 lu… - rosdefilippis : RT @FilBarbera: Oggi con @FaccioTommaso su il Fatto quotidiano raccontiamo la ‘questione sociale’ (rapporti inps e istat). E tre leve per a… - LavoroNewsfeed : RT @ANPALServizi: #RedditodiCittadinanza: dal 15 luglio la richiesta del sussidio ha valore di DID online. La domanda di Rdc che non contie… - ViteAnto : RT @RaiNews: La misura riguarda in prima battuta le persone con Isee sotto i 50mila euro, in base all'ordine di arrivo della domanda. Ecco… - RaiNews : La misura riguarda in prima battuta le persone con Isee sotto i 50mila euro, in base all'ordine di arrivo della do… -