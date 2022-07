Infortunio Marc Marquez: parole inquietanti sulle sue condizioni (Di giovedì 21 luglio 2022) Il pilota della Honda lontano dal ritrovare la condizione fisica necessaria, le ultime parole del campione non sono incoraggianti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non di certo una delle carriere più fortunate dal punto di vista degli infortuni quella di Marc Marquez, il pilota alla sua quarta operazione alla spalla dopo la caduta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Il pilota della Honda lontano dal ritrovare la condizione fisica necessaria, le ultimedel campione non sono incoraggianti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Non di certo una delle carriere più fortunate dal punto di vista degli infortuni quella di, il pilota alla sua quarta operazione alla spalla dopo la caduta Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

motosprint : #MotoGP A due dall'infortunio al braccio destro, ecco a che punto è il recupero di Marc #Marquez ?? - sportli26181512 : MotoGP, Marquez può riprendere a fare fisioterapia: 'L'omero si sta consolidando bene': A sei settimane dalla quart… - JoeRACERteam : RT @corsedimoto: MOTOGP - Livio Suppo parla del ruolo di team manager in MotoGP e, da ex uomo Honda, avanza dubbi sulla gestione dell'infor… - corsedimoto : MOTOGP - Livio Suppo parla del ruolo di team manager in MotoGP e, da ex uomo Honda, avanza dubbi sulla gestione del… - Ticinonline : «Marquez a Misano? Sarebbe un suicidio» #marcmarquez #marquez #infortunio @marcmarquez93 -