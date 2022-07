Indagato il fedelissimo della Meloni? Che caso pesanti sospetti sui pm

(Di giovedì 21 luglio 2022) Toh, è finitoundi Giorgia. Ossia l'europarlamentare di Fratelli d'Italia Nicola Procaccini. Ché qui vale la vecchia massima di Andreotti: «A pensar male si fa peccato, ma...». Ecco, allora pecchiamo. C'è aria di crisi, elezioni forse che sì e forse che no; ogni sondaggio dàuna spanna sopra gli altri, è il primo partito e con un distacco sempre più netto. E l'inchiesta dell'estate, il terremoto politico di fine luglio, chi ti va a beccare se non la costola laziale di Fdi, la sindaca di Latina (sempre in quota Fdi), il suo ex vice (anche lui Fdi) e nientemeno che uno stretto collaboratore del leader, guarda, di Fdi? Un? Può darsi, solo il tempo dirà se quest' indagine si sgonfierà come l'ennesimo soufflé malriuscito...

TuttoQuaNews : RT @Libero_official: Giorgia Meloni, indagato il suo fedelissimo: pesanti sospetti sulla magistratura - Libero_official : Giorgia Meloni, indagato il suo fedelissimo: pesanti sospetti sulla magistratura - foxes7777 : RT @ValterRimini: Questo è il #centrodestra che detta condizioni, tra una retata e l’altra. Un altro fedelissimo della Meloni indagato dopo… - LuigiAssecasa : RT @ValterRimini: Questo è il #centrodestra che detta condizioni, tra una retata e l’altra. Un altro fedelissimo della Meloni indagato dopo… - arianna20032000 : RT @ValterRimini: Questo è il #centrodestra che detta condizioni, tra una retata e l’altra. Un altro fedelissimo della Meloni indagato dopo… -

Il Fatto Quotidiano

... già sindaco e assessore nella città pontina: èper induzione a promettere o ricevere ... Era il 2019 e ildi Giorgia Meloni era già parlamentare europeo, tuttavia il suo feudo ...... l'eurodeputato Carlo Fidanza ,di Meloni in Europa e protagonista della fitta rete di ... Foti èda febbraio in un'inchiesta sui lavori pubblici della procura di Piacenza: è ... Arresti Terracina, nei guai i fedelissimi della Meloni Concessioni demaniali, affidamenti per il servizio bagnini, realizzazione di piste ciclo-pedonali. Sono alcuni degli appalti che per la Procura di Latina, il Comune di Terracina – località balneare a ...La sindaca Tintari è finita ai domiciliari con accuse gravissime in un’operazione in cui è indagato anche l'eurodeputato FdI Procaccini, molto vicino a Meloni. Un’indagine che è il continuo di una in ...