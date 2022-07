Incendio Massarosa | le Misericordie | lotta contro il fuoco e assistenza agli evacuati

vigilidelfuoco : #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: contrastato dal forte vento che alimenta le fiamme, prosegue il lavoro degl… - vigilidelfuoco : #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: nella notte oltre 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnim… - TgrRaiToscana : Incendio Massarosa, l’immagine satellitare mostra la devastazione del fuoco. In azione Canadair ed elicotteri oltre… - mitsouko1 : RT @ilrisolutoreIT: Maledetti Bastardi #Massarosa #Incendio #Lucca #Piromane - ProtCivileRT : Rogo di #Massarosa ancora in corso, l’obiettivo è stabilizzare l’incendio nella giornata. Sono 868 gli ettari bruci… -

In azione sia con i gruppi di antincendio boschivo sia nell'accoglienza degli sfollati. Corsinovi: 'Il volontariato si conferma ...... e la diocesi di Pistoia 'sono vicini alla popolazione della Versilia e di'. Lo si legge ...sostegno nella preghiera e la vicinanza nel bisogno della popolazione colpita dal pauroso'.Massarosa (Lucca), 21 luglio 2022 - Da giorni la Versilia brucia, sul posto elicotteri, canadair e squadre di terra stanno lavorando senza interruzione per arginare il fronte del fuoco fino a spegnerl ...Il vescovo, mons. Fausto Tardelli, e la diocesi di Pistoia "sono vicini alla popolazione della Versilia e di Massarosa". Lo si legge in un post sulla pagina Facebook della diocesi. "Proprio in questo ...