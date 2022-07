Incendio in Versilia, Regione: oltre mille evacuati (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono oltre 1.000 gli evacuati a causa del rogo scoppiato in Versilia lunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a frazioni del comune di Lucca. Il dato, raddoppiato rispetto a ieri, è fornito dalla Protezione civile regionale della Toscana. Di questi evacuati circa 500 nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, è di 868 ettari. Leggi su tg24.sky (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono1.000 glia causa del rogo scoppiato inlunedì scorso e che dalle colline di Massarosa si è poi esteso al vicino territorio che ricade nel comune di Camaiore e poi anche a frazioni del comune di Lucca. Il dato, raddoppiato rispetto a ieri, è fornito dalla Protezione civile regionale della Toscana. Di questicirca 500 nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla, è di 868 ettari.

