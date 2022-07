(Di giovedì 21 luglio 2022) . Un tavolo unitario tra assessorati per far partire l’iter relativo al trasferimento definitivo degli autodemolitori e, imporre, magari tramite un’ordinanza, al proprietario del, dove è partito l’del 9 luglio, di rimuovere i rifiuti bruciati eil terreno. Sono le due novità emerse dalle comunicazioni del sindaco Robertoai consiglieri di V e VII municipio: la bonifica delè salita in cima alle proprietà dell’agenda politica e il cronoprogramma ha già qualche tempistica fissata. “Emanerò un’ordinanza per intimare alla proprietà di procedere con la rimozione e la bonifica” ha detto il sindaco. In caso di inadempienza si potrà procedere con un provvedimento dirigenziale in danno. “Stimiamo due mesi per completare l’opera”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Incendio a Centocelle, Gualtieri: "Ecco il piano per bonificare l'area". Un tavolo unitario tra assessorati per far partire l'iter relativo al trasferimento definitivo degli autodemolitori e, imporre, ...Il sindaco in consiglio municipale illustra a consiglieri e cittadini come intende procedere per riqualificare la zona. Il comitato: "La salute pubblica vi impone senso di responsabilità"