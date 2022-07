Incendi Toscana: Massarosa, oltre 1.000 evacuati. Roghi scoppiati in varie province, servizi regionali in azione (Di giovedì 21 luglio 2022) Gli evacuati sono circa 500 nel territorio di Massarosa, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, e' di 868 ettari L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di giovedì 21 luglio 2022) Glisono circa 500 nel territorio di, altri 370 nel comune di Camaiore e 200 in quello di Lucca. Al momento la superficie bruciata, secondo il dato diffuso dalla Regione, e' di 868 ettari L'articolo proviene da Firenze Post.

repubblica : Incendi in Italia oggi: nuova giornata di lavoro per spegnere i roghi nel Carso. La Toscana continua a bruciare - VCinollo : RT @LAVonlus: ???? Nella provincia di #Lucca stanno andando in fumo oltre 800 ettari di bosco e tantissimi animali rischiano la vita! #Incend… - micdoingthings : mezza regione incendiata e la zona dove abito io è coperta di fumo, stamattina credevamo tutti che fosse umido/nuvo… - LavVenezia : RT @LAVonlus: ???? Nella provincia di #Lucca stanno andando in fumo oltre 800 ettari di bosco e tantissimi animali rischiano la vita! #Incend… - glfelicetti : RT @LAVonlus: ???? Nella provincia di #Lucca stanno andando in fumo oltre 800 ettari di bosco e tantissimi animali rischiano la vita! #Incend… -