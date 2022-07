In Rete i fan accusano Harry di aver copiato il discorso tenuto all'Onu dalle parole pronunciate da William in Scozia un anno fa (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 18 luglio Harry d’Inghilterra ha parlato all’Assemblea Generale dell’Onu spiegando perché si senta così legato all’Africa. In Rete, però, c’è chi lo accusa di aver copiato il discorso che il principe William tenne alla Chiesa di Scozia nel 2021 (foto: AP) Non c’è pace per il principe Harry. Che dopo aver commosso il mondo, qualche giorno fa, con il suo discorso all’Onu, ora si ritrova a dover fronteggiare le pesanti accuse dei fan della Royal Family. Quanto detto a New York, infatti, non sarebbe nient’altro che un “copia e incolla” di quanto già pronunciato, l’anno scorso, dal principe William. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL PRINCIPE Harry Harry ... Leggi su amica (Di giovedì 21 luglio 2022) Il 18 lugliod’Inghilterra ha parlato all’Assemblea Generale dell’Onu spiegando perché si senta così legato all’Africa. In, però, c’è chi lo accusa diilche il principetenne alla Chiesa dinel 2021 (foto: AP) Non c’è pace per il principe. Che dopocommosso il mondo, qualche giorno fa, con il suoall’Onu, ora si ritrova a dover fronteggiare le pesanti accuse dei fan della Royal Family. Quanto detto a New York, infatti, non sarebbe nient’altro che un “copia e incolla” di quanto già pronunciato, l’scorso, dal principe. SCOPRI LE ALTRE NOTIZIE SUL PRINCIPE...

