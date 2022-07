In Cina sempre peggio: censurato un romanzo quando era ancora una bozza sul pc (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug — Sta per terminare il romanzo a cui aveva lavorato da mesi, quando un giorno scopre che la bozza dell’opera — un file da 1,3 milioni di caratteri — risulta scomparsa dal Cloud in cui era stata salvata: non per una svista legata al salvataggio, ma perché l’intero testo è stato censurato, a causa di «contenuti sensibili» individuati dal gestore della «nuvola». E’ accaduto in Cina, dove ormai siamo alla censura preventiva, attuata prima che lo scritto venga dato alle stampe. Non è certo una novità che il mondo digitale del Dragone sia soggetto allo strettissimo controllo delle autorità. romanzo censurato prima che esca dal pc dello scrittore La scrittrice, in preda allo scoramento, si è sfogata raccontando l’incredibile vicenda del romanzo ... Leggi su ilprimatonazionale (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug — Sta per terminare ila cui aveva lavorato da mesi,un giorno scopre che ladell’opera — un file da 1,3 milioni di caratteri — risulta scomparsa dal Cloud in cui era stata salvata: non per una svista legata al salvataggio, ma perché l’intero testo è stato, a causa di «contenuti sensibili» individuati dal gestore della «nuvola». E’ accaduto in, dove ormai siamo alla censura preventiva, attuata prima che lo scritto venga dato alle stampe. Non è certo una novità che il mondo digitale del Dragone sia soggetto allo strettissimo controllo delle autorità.prima che esca dal pc dello scrittore La scrittrice, in preda allo scoramento, si è sfogata raccontando l’incredibile vicenda del...

