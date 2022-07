Ilicic può lasciare l’Atalanta, il dirigente di un club di Serie A conferma la trattativa! (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo 5 stagioni insieme, il matrimonio tra l’Atalanta e Josip Ili?i? sembra destinato a finire. Lo sloveno, dopo una stagione travagliata per via di problemi personali, è pronto ad affrontare una nuova sfida personale in Serie A: il club interessato a siglare il giocatore sembrerebbe essere proprio il Bologna. Ilicic Bologna Atalanta La trattativa tra la squadra emiliana e il giocatore è entrata nel vivo come conferma un’intervista del ds Marco di Vaio alla Gazzetta dello Sport, dichiarando: “Come dice Fenucci, chi meglio di Sartori può definire la questione Ilicic? Lo ha portato lui all’Atalanta. Ora stiamo concentrati sugli obiettivi principali per dare profondità alla rosa, il vice-Medel e il vice-Arnautovic. Quella di Ilicic è una ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 21 luglio 2022) Dopo 5 stagioni insieme, il matrimonio trae Josip Ili?i? sembra destinato a finire. Lo sloveno, dopo una stagione travagliata per via di problemi personali, è pronto ad affrontare una nuova sfida personale inA: ilinteressato a siglare il giocatore sembrerebbe essere proprio il Bologna.Bologna Atalanta La trattativa tra la squadra emiliana e il giocatore è entrata nel vivo comeun’intervista del ds Marco di Vaio alla Gazzetta dello Sport, dichiarando: “Come dice Fenucci, chi meglio di Sartori può definire la questione? Lo ha portato lui al. Ora stiamo concentrati sugli obiettivi principali per dare profondità alla rosa, il vice-Medel e il vice-Arnautovic. Quella diè una ...

