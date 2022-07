Ilary Blasi, salta fuori il nome di una nuova fiamma, è l'ex di due famosissime (Di giovedì 21 luglio 2022) Da qualche ora il web fa il nome della possibile nuova fiamma di Ilary Blasi. Abbiamo finalmente scoperto l'identità del misterioso lui che inviava sms di apprezzamento a Ilary Blasi? La vicenda che vede coinvolti Ilary Blasi e Francesco Totti è lungi dal concludersi. Come una saga appena iniziata e i cui capitoli potrebbero susseguirsi per tutta l'estate (magari anche oltre), la vicenda appassiona ed entusiasma proprio tutti. Sul pupone e sul suo nuovo flirt con la Bocchi ne abbiano sentite di cotte e di crude. Sul fronte Blasi, invece, tutto tace. Fino ad ora, almeno. Sì, perché pare che sia spuntato un indizio in merito: il nome di un uomo che la conduttrice starebbe frequentando. Si tratta per ora ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 21 luglio 2022) Da qualche ora il web fa ildella possibiledi. Abbiamo finalmente scoperto l'identità del misterioso lui che inviava sms di apprezzamento a? La vicenda che vede coinvoltie Francesco Totti è lungi dal concludersi. Come una saga appena iniziata e i cui capitoli potrebbero susseguirsi per tutta l'estate (magari anche oltre), la vicenda appassiona ed entusiasma proprio tutti. Sul pupone e sul suo nuovo flirt con la Bocchi ne abbiano sentite di cotte e di crude. Sul fronte, invece, tutto tace. Fino ad ora, almeno. Sì, perché pare che sia spuntato un indizio in merito: ildi un uomo che la conduttrice starebbe frequentando. Si tratta per ora ...

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - telodogratis : Ilary Blasi, da single, è più sexy che mai. Il bikini look è super hot - hiboss_hiboss : RT @gioacchinobelli: @Cambiacasacca Nel mentre Silvio ha già contattato Ilary Blasi, svincolata e a parametro zero. -