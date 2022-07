Ilary Blasi, non perde tempo: ecco chi è “il nuovo lui” (Di giovedì 21 luglio 2022) Ilary Blasi e Francesco Totti, una fine che ha sconvolto i fan della coppia. Chi si trova al fianco della famosa conduttrice di Mediaset Nuove indiscrezioni arrivano a travolgere casa Totti. A quanto pare, tra l’ormai ex coppia, ci sarebbe una terza persona che non è affatto estranea a quanto accaduto. Non si fa altro che parlare della separazione tra Ilary e Totti. La conduttrice è ancora in vacanza in Tanzania insieme ai suoi figli, Francesco Totti invece si è chiuso in un silenzio. Il tutto dopo esser stato paparazzato da varie riviste per le sue visite furtive a Noemi Bocchi. Attorno a questa situazione nessuno osa proferire parola, ancor di più chi conosce molto bene la coppia. C’è anche chi lo fa, ma utilizzando toni molto diplomatici come ad esempio Vladimir Luxuria. La quale, essendo molto amica ... Leggi su ildemocratico (Di giovedì 21 luglio 2022)e Francesco Totti, una fine che ha sconvolto i fan della coppia. Chi si trova al fianco della famosa conduttrice di Mediaset Nuove indiscrezioni arrivano a travolgere casa Totti. A quanto pare, tra l’ormai ex coppia, ci sarebbe una terza persona che non è affatto estranea a quanto accaduto. Non si fa altro che parlare della separazione trae Totti. La conduttrice è ancora in vacanza in Tanzania insieme ai suoi figli, Francesco Totti invece si è chiuso in un silenzio. Il tutto dopo esser stato paparazzato da varie riviste per le sue visite furtive a Noemi Bocchi. Attorno a questa situazione nessuno osa proferire parola, ancor di più chi conosce molto bene la coppia. C’è anche chi lo fa, ma utilizzando toni molto diplomatici come ad esempio Vladimir Luxuria. La quale, essendo molto amica ...

