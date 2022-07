Ilary Blasi | Lenor cambia la pubblicità dopo la rottura con Totti | ecco come

(Di giovedì 21 luglio 2022) Una volta annunciata la fine del matrimonio tra Francescomolte sono le indiscrezioni trapelate sul loro conto e ad aggiungersi, in queste ore, sono le novità apportate dnella sua. I due, infatti, sono protagonisti dello spot in onda in tv tutti i giorni. Alla luce di quello che L'articolo proviene da KontroKultura.

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - tiscalinotizie : Ilary Blasi, Totti e il retroscena che scotta. - ParliamoDiNews : Ilary Blasi, dopo il safari nel resort in mezzo all’oceano: quanto costa a notte - Notizie Dal Mondo #IlaryBlasi… -

Congratulazioni! Articoli più letti, che "era furiosa quando Totti s'è fatto beccare sotto casa di Noemi Bocchi" di Stranger Things: chi sono i partner dei protagonisti nella vita reale ...I sorrisi chesta mostrando sui social in questo momento sarebbero solo una finta: l'ex Lady Totti , infatti, pare sia furiosa.non sarebbe solo - comprensibilmente - di malumore per il ...Fari del gossip ancora puntati su Francesco Totti e Ilary Blasi. L'ufficializzazione della separazione dei due ha lasciato tutti di sasso, nonostante si vciferasse ormai da mesi che il ...Ilary Blasi è tornata in Italia dopo la vacanza in Tanzania con i suoi figli. I fan notano un particolare nella foto pubblicata su Instagram Photo Credits: Ufficio Stampa Mediaset, ...