Ilary Blasi furiosa per la foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi: spunta l'accordo segreto (Di giovedì 21 luglio 2022) Continuano i retroscena nella separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi, che da una settimana tiene banco nel mondo del gossip e di cui ne sentiremo parlare a lungo. L'ex Capitano della Roma, infatti, è già apparso pubblicamente con la presunta nuova fiamma, Noemi Bocchi. Ma Ilary Blasi sarebbe arrabbiata con lui per un altro … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

domeniconaso : SkyTg24 ha appena definito Ilary Blasi “soubrette”. Eppure fa lo stesso mestiere di Amadeus, Carlo Conti, Gerry Sco… - trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - emmabaccaglio : Apocalisse4800 rischio tornado sul Tirreno crisi di governo sparito DNA di Bochicchio scelta dark di Charlene in V… - uno_dei_tanti_ : Via la Gelmini, Forza Italia ingaggia a parametro zero Ilary Blasi -