Ilary Blasi | dove vivrà dopo la separazione con Totti? Per lei una villa maestosa

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 21 luglio 2022) Occhi puntati sulla conduttrice Mediaset al centro della cronaca rosal’addio a. Leggiamo insieme l’articolo per capire di più i dettagli della proprietà in cui andrà a vivere la showgirl. Reduce dal famoso survival, L’isola dei famosi, conclusosi qualche settimana fa,è attualmente alle prese con le grane dovute allacon il marito Francesco. Durante la conduzione del reality, nulla è stato fatto trapelare, e laha gestito il suo ruolo in maniera altamente professionale, senza che i problemi della vita privata prevalessero sulla sfera lavorativa. Quando mesi fa si parlò della crisi tra lei e l’ex capitano della Roma, la donna negò le indiscrezioni classificandole come fake news. Probabilmente motivi di ...