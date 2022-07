Il voto è sempre più vicino: Mattarella pensa di far votare gli italiani il 18 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Il voto? vicino, vicinissimo, più di quanto ci si potesse immaginare dopo la caduta di Draghi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è il 18 settembre la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergio Mattarella con i presidenti delle Camere. Se infatti il Capo dello Stato, Sergio Mattarella, decidesse di procedere oggi stesso allo scioglimento delle Camere, a quel punto diventerebbe impossibile votare il 2 ottobre, in quanto si andrebbe oltre i 70 giorni dallo scioglimento del Parlamento, previsti dall’articolo 61 della Costituzione, entro i quali debbono svolgersi le ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 21 luglio 2022) Il, vicinissimo, più di quanto ci si potesse immaginare dopo la caduta di Draghi. Secondo quanto apprende l’Adnkronos da autorevoli fonti di governo, è il 18la data sulla quale si sta ragionando in queste ore per il ritorno alle urne. Una data che da alcuni viene data ormai per certa e che dovrebbe essere ufficializzata già nelle prossime ore, dopo gli incontri del Capo dello Stato Sergiocon i presidenti delle Camere. Se infatti il Capo dello Stato, Sergio, decidesse di procedere oggi stesso allo scioglimento delle Camere, a quel punto diventerebbe impossibileil 2 ottobre, in quanto si andrebbe oltre i 70 giorni dallo scioglimento del Parlamento, previsti dall’articolo 61 della Costituzione, entro i quali debbono svolgersi le ...

